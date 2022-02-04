Ömer Erdoğan: "En az 1 puan ile ayrılmayı düşünüyorduk"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 4-3'lük Kayserispor mağlubiyetinin ardından, "En az 1 puan ile ayrılmayı düşünüyorduk" dedi.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bugün maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Buradan en az 1 puan ayrılmayı düşünüyorduk. Maçın genelinde 5 sefer ceza sahamıza gelen Kayserispor'dan 4 tane gol yedik. Bir pozisyonda penaltı oldu, kalecimiz çıkardı. Bugün bireysel hataları çok yaptık ve devamında da çok ağır bir şekilde cezalandırıldık. Deplasmanda 3 gol atıp, 4 gol yiyorsanız bu düşündürücü. Buna çözüm bulmamız gerekiyor. Oyunun ofansif bölümünde üretkenliğimiz vardı, 3 gol attık, direkten dönen topumuz vardı ama ceza sahası içindeki bireysel hatalardan yediğimiz gol bize ağır bir şekilde mağlup olmamıza neden oldu" ifadelerini kullandı.

Hatalarından ders çıkaracaklarını söyleyen Erdoğan, "Çalışacağız ve devam edeceğiz. Hatalarımızdan ders çalışacağız. Futbol hata oyunudur ama bu kadar basit hata yapmamamız gerekiyor. Üzgünüz ama bir an önce toparlayıp hafta içinde oynayacağımız Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

(Ali Göç - Yüksel Yıkılmaz/ İHA)