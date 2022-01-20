Ömer Erdoğan: "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" - Haberler Spor
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Ömer Erdoğan: "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum"

Ömer Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Alanyaspor karşısında aldıkları 6-0'lık mağlubiyete ilişkin, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Alanyaspor karşısında aldıkları 6-0'lık mağlubiyete ilişkin, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Hatayspor, Alanyaspor deplasmanından 6-0 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Alanyaspor'u tebrik ederek şunları söyledi:

"Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. 4 gün önce kendi evimizde Galatasaray karşısında muazzam bir futbol, muazzam bir geri dönüşle kazandığımız mutluluğu yaşıyorsam, bugün de tam tersi çok büyük bir üzüntü, çok büyük bir hayal kırıklığı. Sorumlusu benim. Ders çıkaracağız. Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Haklı bir skorla galibiyeti aldılar." - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Spor, Haber

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