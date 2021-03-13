Ömer Erdoğan: "Bana göre maçın hakkı beraberlikti"
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Ömer Erdoğan: "Bana göre maçın hakkı beraberlikti"

13.03.2021 18:48 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:55
Ömer Erdoğan:

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, savunma anlamında takımına yakışmayacak bir gol ile mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, savunma anlamında takımına yakışmayacak bir gol ile mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçtan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, golden sonra beraberlik bulmak için riskler aldıklarını ve maçın hakkının beraberlik olduğunu kaydetti.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Peş peşe kaybettiğimiz ikinci maç oldu. Üzgünüz. İlk yarı iki takımda kontrollü bir oyun oynadı. Daha çok ikili mücadele ile geçen bir ilk yarı oldu. İkinci yarı biraz daha hücumda sayısal olarak çoğaldığımız dönemde kötü bir gol yedik. Savunma anlamında bize yakışmayacak bir gol yedik. Beraberliği bulmak için riskler aldık ama maalesef onları değerlendiremedik. Bana göre maçın hakkı beraberlikti. Bir dahaki maça 3 haftamız var. Bu süreçte eksiklerimizi gidererek kendi evimizde Galatasaray maçında alacağımız galibiyet ile inşallah iki mağlubiyeti gidermiş oluruz." - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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