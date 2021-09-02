Ömer Çelik: "Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci