Ömer Çelik: "Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur"
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Ömer Çelik: "Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur"

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur."

Ömer Çelik: 'Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur'
Ömer Çelik: 'Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur'
Ömer Çelik: 'Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur'
Ömer Çelik: 'Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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Ömer Çelik: "Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur" - Haberler
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