AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha önce uyarmıştık, esnafa, öğretmene ve diğer toplum kesimlerine karşı dışlayıcı bir dil kullanmaması konusunda." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

MYK toplantısında, büyük kongre sürecine doğru giderken sahada yapılan tüm çalışmaların değerlendirildiğini aktaran Çelik, büyük kongreyle birlikte önlerine gelecek çeşitli siyasi tartışmaların ve konuların da ele alındığını belirtti.

Çelik, kongre sonrasında pek çok iç ve dış siyasi olayla uğraşacaklarını, her toplantıda iç ve dış siyasi meselelerin kapsamlı olarak değerlendirildiğini söyledi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminin 540'ıncı gününe girdiğini anımsatan Çelik, "206 civarında aile bunların içerisinden 24 aile evlatlarına kavuştu. İnşallah hepsinin evlatlarına kavuşmalarını arzu ediyoruz. Tabii bu aileler içerisinde Gara'daki şehitlerimizin bazılarının aileleri de vardı. Bir kere daha Gara'da şehit verdiğimiz kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çelik, Adana'da şehit kabirlerinin de arasında olduğu 79 mezarın tahrip edilmesine ilişkin, "Bu alçaklığı yapanların bir an evvel ortaya çıkarılması için gerekli soruşturma sürüyor. Şehitlerimizin makamını cenab'ıallah tayin ediyor, kimsenin onlara bir zarar vermesi mümkün değil. Bu vesileyle bütün şehitlerimize bir kere daha Cenabıallah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

8 Mart'ta Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi'ni, 13 Mart'ta ise Gençlik Kolları Kongresi'ni gerçekleştireceklerinin bilgisini paylaşan Çelik, şöyle dedi:

"24 Mart'ta Büyük Kongremiz hayata geçecek. Bu kongreler sürecinde yüzde 70'in üzerinde bir değişim teşkilatlarımızda gerçekleşmiştir. Her zaman değişim ve tecrübe arasındaki dengeyi kökler ve dallar arasındaki dengeyi güçlü bir şekilde kurmaya çalışıyoruz. Bir kitle partisi kendisini hem temel değerlerini temel politikalarını koruyarak yenileyebilen, yeni kesimlere ulaşabilen partidir. Bu bilinçle demokrasimizin, siyasi hayatımızın gelişmesi için bu çalışmalar titizlikle sürdürülmeye devam ediliyor."

"Kılıçdaroğlu'nu daha önce uyarmıştık"

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına ilişkin, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha önce uyarmıştık, esnafa, öğretmene ve diğer toplum kesimlerine karşı dışlayıcı bir dil kullanmaması konusunda. Maalesef yine esnafımıza hitap ederek, esnafımızın AK Parti ile arasındaki güçlü bağı hedef alarak, 'Oy verirseniz AK Parti'ye iki elim yakanızda.' gibisinden bir ifade kullanıyor. Zaten, Türkiye'nin demokrasi mücadelesi esnafın yakasına yapışanların, esnafın yakasına vesayet elleriyle yapışanların, esnafın yakasından düşürülme hikayesidir bir bakıma da bir boyutuyla da. Bu şekilde tabii ifadelerin yani öğretmenleri hedef gösteren esnafı hedef gösteren, 'İki elim yakanızda' gibi ifadelerin bu kadar kolaylıkla kullanılabilmesi doğrusu çok son derece şaşırtıcı. Maalesef bu bütün uyarılara rağmen devam ediyor, demek ki bilinçli bir politika, ısrarlı bir politika. Esnafımız, Türkiye'deki demokrasinin orta sınıfın belkemiğidir. Türkiye'nin çeşitli vesayet dönemlerinde demokrasisinin tehdit edildiği dönemlerde esnafımız sadece bir ticaret kesimi ya da bir ekonomik blok olarak değil aynı zamanda bir siyasi bilinç unsuru bir siyasi duruş unsuru olarak da Türk demokrasisinin gelişmesine ve bugünlere gelmesine büyük katkı sağlamıştır."

Esnafın demokrasinin ana taşıyıcılarından biri olduğunu anımsatan Çelik, "Kuşkusuz her meselesiyle yakından ilgileniyoruz, pandemi döneminde de bütün şikayetleri sitemleri ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz, verdiğimiz destekleri de sürdürmeye devam ediyoruz ama kuşkusuz AK Parti ile esnafımız arasında güçlü bir bağ vardır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde hedef alması sadece kendisini ilgilendiren bir mesele oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Asla müsaade etmedik"

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'ndaki "Suriyeliler için harcadığınız parayı, şu toplum kesimlerine harcasaydınız" sözlerine yönelik eleştirilerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu insanları hedef gösteren bir yaklaşım içerisine giriyor. Biz bu sözleri genelde Avrupa'nın aşırı sağından duyuyoruz. Halbuki bir zamanlar CHP içerisinde pek çok isim CHP'yi bir Sosyal Demokrat Parti olarak konumlandırıyordu ve o zamanki politikalarında CHP'nin katılmadığımız pek çok şey olsa da yine de bu Sosyal Demokrat olma arayışlarını bir şekilde iyi arayışlar olarak düşünüyorduk. Sanki bu tarih yaşanmamış bu Sosyal Demokrat olma arayışı hiç olmamış, tüm bu insanlar CHP'de hiç siyaset yapmamış gibi bugün Avrupa aşırı sağının dili ile aynı dili konuşan bir tutum içerisine giriyor Sayın Kılıçdaroğlu.

Yani şimdi bu insanlara harcananlar, bu insanları ölümden kurtarmak ve ölümden kurtarılan bu insanları geçmişte olduğu gibi insan haysiyetine, insan şerefine uygun olmayan yaşam koşullarından kurtarmak için yapılmıştır. Ne yapılsaydı? Şimdi görüyorsunuz Fransa'da, Fransa'nın kuzeyinde bir göçmen kampında insanlar o halde bırakılıyor ki bu insanlar kışın bu soğuğunda donmamak için elbiselerini yakarak yaşamaya çalışıyorlar. Bu onları bu halde bırakan devletlerin ayıbıdır. Bizim devletimize yakışmaz, bizim milletimize yakışmaz böyle bir şey asla tarihimizde olmamıştır. Biz o insanların bu duruma düşmesini asla müsaade etmedik."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya