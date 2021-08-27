Ömer Çelik: Uluslararası toplum Afganistan'ı yalnız bırakmamalıdır
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Ömer Çelik: Uluslararası toplum Afganistan'ı yalnız bırakmamalıdır

Ömer Çelik: Uluslararası toplum Afganistan'ı yalnız bırakmamalıdır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kabil'de peş peşe gerçekleşen terör saldırılarını kınayarak "Uluslararası toplum Afganistan'ı yalnız bırakmamalıdır" mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kabil'de peş peşe gerçekleşen terör saldırılarını kınayarak "Uluslararası toplum Afganistan'ı yalnız bırakmamalıdır" mesajını paylaştı.

Afganistan'da dün peş peşe yaşanan terör saldırılarının ardından AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan paylaşımda bulundu. Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kabil'de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek. Bu zor zamanlarda uluslararası toplum Afganistan'ı yalnız bırakmamalıdır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Ömer Çelik: Uluslararası toplum Afganistan'ı yalnız bırakmamalıdır - Haberler
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