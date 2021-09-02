Ömer Çelik: "Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA'larla oyun değiştirici bir kabiliyete ulaşması son derece önemlidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA'larla oyun değiştirici bir kabiliyete ulaşması son derece önemlidir"