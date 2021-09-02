Ömer Çelik: "Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA'larla oyun değiştirici bir kabiliyete ulaşması son derece önemlidir"
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Ömer Çelik: "Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA'larla oyun değiştirici bir kabiliyete ulaşması son derece önemlidir"

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA'larla oyun değiştirici bir kabiliyete ulaşması son derece önemlidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA'larla oyun değiştirici bir kabiliyete ulaşması son derece önemlidir"

Ömer Çelik: 'Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA'larla oyun değiştirici bir kabiliyete ulaşması son derece önemlidir'
Ömer Çelik: 'Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA'larla oyun değiştirici bir kabiliyete ulaşması son derece önemlidir'
Ömer Çelik: 'Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA'larla oyun değiştirici bir kabiliyete ulaşması son derece önemlidir'
Ömer Çelik: 'Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA'larla oyun değiştirici bir kabiliyete ulaşması son derece önemlidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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Ömer Çelik: "Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA'larla oyun değiştirici bir kabiliyete ulaşması son derece önemlidir" - Haberler
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