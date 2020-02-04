Ömer Çelik: "(Trump'ın Orta Doğu Barış Planı) Filistin'i işgal ve yok etme planıdır"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı kabul etmemiz mümkün değil. ABD bununla tarafsızlığını kaybetti"
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın Orta Doğu Barış Planı) Filistin'i işgal ve yok etme planıdır. Filistinlilerin rıza göstermeyeceği bir plana meşru gözle bakmayacağız"