Ömer Çelik: "(Trump'ın Orta Doğu Barış Planı) Filistin'i işgal ve yok etme planıdır"
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Ömer Çelik: "(Trump'ın Orta Doğu Barış Planı) Filistin'i işgal ve yok etme planıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

04.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:39
Ömer Çelik:

Sözcüsü , AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: " halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı kabul etmemiz mümkün değil. ABD bununla tarafsızlığını kaybetti"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın Barış Planı) Filistin'i işgal ve yok etme planıdır. Filistinlilerin rıza göstermeyeceği bir plana meşru gözle bakmayacağız"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ömer Çelik: "(Trump'ın Orta Doğu Barış Planı) Filistin'i işgal ve yok etme planıdır"
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