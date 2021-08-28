Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt
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Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kapsayıcı bir hükümet modeli çıkmazsa Afganistan geçmişte yaşadığı acıları tekrar yaşayacaktır" "Türkiye'nin buradaki varlığı BM, NATO ve Afgan halkıyla kardeşlik çerçevesinde oluşturduğumuz ikili...

Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

"Kapsayıcı bir hükümet modeli çıkmazsa Afganistan geçmişte yaşadığı acıları tekrar yaşayacaktır"

"Türkiye'nin buradaki varlığı BM, NATO ve Afgan halkıyla kardeşlik çerçevesinde oluşturduğumuz ikili anlaşmalar çerçevesindeydi"

"Silahlı kuvvetlerimizin orada kalmasına ihtiyaç olmadığı değerlendirilmiştir"

Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt
Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt
Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt
Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt - Haberler
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