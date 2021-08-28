Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt
Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kapsayıcı bir hükümet modeli çıkmazsa Afganistan geçmişte yaşadığı acıları tekrar yaşayacaktır" "Türkiye'nin buradaki varlığı BM, NATO ve Afgan halkıyla kardeşlik çerçevesinde oluşturduğumuz ikili...
Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
"Kapsayıcı bir hükümet modeli çıkmazsa Afganistan geçmişte yaşadığı acıları tekrar yaşayacaktır"
"Türkiye'nin buradaki varlığı BM, NATO ve Afgan halkıyla kardeşlik çerçevesinde oluşturduğumuz ikili anlaşmalar çerçevesindeydi"
"Silahlı kuvvetlerimizin orada kalmasına ihtiyaç olmadığı değerlendirilmiştir"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı