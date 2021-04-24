Ömer Çelik'ten HDP'ye tepki: PKK'nın insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin
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Ömer Çelik'ten HDP'ye tepki: PKK'nın insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin

Ömer Çelik'ten HDP'ye tepki: PKK'nın insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ömer Çelik'ten HDP'ye tepki: PKK'nın insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşinAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki göstererek, "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin" dedi.

Ömer Çelik'ten HDP'ye tepki: PKK'nın insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki göstererek, "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, mesajında, "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK'nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil" dedi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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