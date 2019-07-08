Ömer Çelik'ten Çukurovalı gençlere destek sözü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tasarladıkları araçlarla Formula Student'in Barcelona etabına katılmak isteyen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Çukurova Racing takımına gereken desteğin verileceğini bildirdi.

Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Adana Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin 7 ayda tasarladıkları yarış aracının İspanya'nın Barcelona kentindeki Formula Student yarışlarına davet edildiğini ancak gerekli kaynaklarının bulunmadığını belirten Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Özcanlı'nın açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Çelik, "Sevgili hocam, merak etmeyin. Çukurova Üniversiteli gençlerin o yarışa katılması için elimizden geleni yaparız. Adanalılar bu gençleri yalnız bırakmayacak. Adanalı sözü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA