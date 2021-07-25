Ömer Çelik: "Saldırı bölge barışı için tehdittir"
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Ömer Çelik: "Saldırı bölge barışı için tehdittir"

Ömer Çelik: 'Saldırı bölge barışı için tehdittir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan Kelbecer'de Ermenistan saldırısı sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olmasını lanetlerken, saldırının bölge barışını tehdit ettiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan Kelbecer'de Ermenistan saldırısı sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olmasını lanetlerken, saldırının bölge barışını tehdit ettiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesine yaptığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu saldırıdan Ermenistan kadar Ermenistan'ı cesaretlendirenlerin de sorumlu olduğunu kaydetti. Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan tarafından Kelbecer'de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz. Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir. Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan'ı cesaretlendirenler de sorumludur. Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez. Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın. Bu saldırıları teşvik edenler, Ermenistan'a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan'ın yanında durmazlar. Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır. Cumhurbaşkanımız bölge ülkeleriyle kurulacak mekanizmanın önemine dikkat çekti. Ermenistan'ın saldırganlıktan vazgeçmesi halinde bu mekanizmaya dahil olması gerektiğini söyledi. Ermenistan bu tarihi fırsatı heba etmemelidir. Ermenistan, Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in mesajlarını iyi anlamalıdır. Aksi halde yeni sorunlarla yüzleşecektir. Ermenistan'ın bölge barışını tehlikeye atmasına müsaade edilmeyecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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