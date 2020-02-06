Ömer Çelik: "Ne pist ile ilgili ne başka bir alan ile ilgili havacılık emniyetini riske atacak...
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Ömer Çelik: "Ne pist ile ilgili ne başka bir alan ile ilgili havacılık emniyetini riske atacak...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

06.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:20
Ömer Çelik:

Sözcüsü 'in düzenlediği basın toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (8)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ömer Çelik: "Ne pist ile ilgili ne başka bir alan ile ilgili havacılık emniyetini riske atacak...
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