Ömer Çelik: "Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız" - Haberler

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Ömer Çelik: "Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ömer Çelik: "Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız" AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik: "Tarafımız prensiplere dayanmaktadır" "Ukrayna'nın bu şekilde bir saldırıya uğraması karşında bunu haksız ve hukuksuz bulduğumuzu söylüyoruz" "Cumhurbaşkanımızın...

Ömer Çelik : "Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız"

AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik:

"Tarafımız prensiplere dayanmaktadır"

" Ukrayna'nın bu şekilde bir saldırıya uğraması karşında bunu haksız ve hukuksuz bulduğumuzu söylüyoruz"

"Cumhurbaşkanımızın yoğun diploması trafiği, Türkiye'nin durduğu nokta, güçlü bir NATO ülkesi olması, Ukrayna ve Rusya ile yakın ilişkileri olması, diplomatik açıdan anahtar ülke olduğunu bir kere daha altını çizmiştir"

Ömer Çelik: Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız

Ömer Çelik: Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız

Ömer Çelik: Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ömer Çelik, Ukrayna, Savaş, İşgal, Politika, Haberler

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