Ömer Çelik: "Müzakere masasına kapsayıcı bir dosyayla ve samimi bir şekilde oturmak söz konusuysa Yunanistan açısından, Türkiye buna hazırdır."
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Ömer Çelik: "Müzakere masasına kapsayıcı bir dosyayla ve samimi bir şekilde oturmak söz konusuysa Yunanistan açısından, Türkiye buna hazırdır."

27.10.2020 18:33 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:36
Ömer Çelik:

Ömer Çelik: "Müzakere masasına kapsayıcı bir dosyayla ve samimi bir şekilde oturmak söz konusuysa Yunanistan açısından, Türkiye buna hazırdır.

Ömer Çelik: "Müzakere masasına kapsayıcı bir dosyayla ve samimi bir şekilde oturmak söz konusuysa Yunanistan açısından, Türkiye buna hazırdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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