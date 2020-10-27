Ömer Çelik: "Müzakere masasına kapsayıcı bir dosyayla ve samimi bir şekilde oturmak söz konusuysa Yunanistan açısından, Türkiye buna hazırdır."
27.10.2020 18:33 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:36
Ömer Çelik: "Müzakere masasına kapsayıcı bir dosyayla ve samimi bir şekilde oturmak söz konusuysa Yunanistan açısından, Türkiye buna hazırdır.
Ömer Çelik: "Müzakere masasına kapsayıcı bir dosyayla ve samimi bir şekilde oturmak söz konusuysa Yunanistan açısından, Türkiye buna hazırdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap