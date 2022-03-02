Ömer Çelik: "Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır" - Haberler

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Ömer Çelik: "Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ömer Çelik: "Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Avrupa'nın savaştan kaçanlara kucak açmasını takdirle karşılıyoruz" "Suriye'de insanlar zulme uğrarken ellerini kollarını kıpırdatmayanların Ukrayna...

Ömer Çelik : "Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

"Avrupa'nın savaştan kaçanlara kucak açmasını takdirle karşılıyoruz"

" Suriye'de insanlar zulme uğrarken ellerini kollarını kıpırdatmayanların Ukrayna konusundaki motivasyonu takdire şayanken başka insanları ölüme terk etmek üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur"

"Cinsiyetçi yaklaşmları mahkum etmek gerekir"

Ömer Çelik: Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır

Ömer Çelik: Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır

Ömer Çelik: Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ömer Çelik, AK Parti, Suriye, Savaş, Politika, Haberler

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