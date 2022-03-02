Ömer Çelik: "Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır"
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ömer Çelik: "Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Avrupa'nın savaştan kaçanlara kucak açmasını takdirle karşılıyoruz" "Suriye'de insanlar zulme uğrarken ellerini kollarını kıpırdatmayanların Ukrayna...
Ömer Çelik : "Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır"
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
"Avrupa'nın savaştan kaçanlara kucak açmasını takdirle karşılıyoruz"
" Suriye'de insanlar zulme uğrarken ellerini kollarını kıpırdatmayanların Ukrayna konusundaki motivasyonu takdire şayanken başka insanları ölüme terk etmek üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur"
"Cinsiyetçi yaklaşmları mahkum etmek gerekir"