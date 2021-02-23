Ömer Çelik: "(MB rezervleri) Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara ve piyasa kurallarına uygun bir şekilde yapılmış."
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Ömer Çelik: "(MB rezervleri) Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara ve piyasa kurallarına uygun bir şekilde yapılmış."

23.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:28
Ömer Çelik:

Ömer Çelik: "(MB rezervleri) Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara ve piyasa kurallarına uygun bir şekilde yapılmış.

Ömer Çelik: "(MB rezervleri) Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara ve piyasa kurallarına uygun bir şekilde yapılmış."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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