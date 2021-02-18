Ömer Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun sözleri) Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur"
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Ömer Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun sözleri) Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur"

18.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:38

AK Parti Genel Merkezi AK Parti MKYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Merkezi

AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Çelik: "(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?"

Ömer Çelik: '(Kılıçdaroğlu'nun sözleri) Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur'
Ömer Çelik: '(Kılıçdaroğlu'nun sözleri) Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur'
Ömer Çelik: '(Kılıçdaroğlu'nun sözleri) Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur'
Ömer Çelik: '(Kılıçdaroğlu'nun sözleri) Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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