Ömer Çelik: "Kadınların mücadelesine verilen destek, gelecek nesillerin hayatının daha iyi olmasına verilen destektir"
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Ömer Çelik: "Kadınların mücadelesine verilen destek, gelecek nesillerin hayatının daha iyi olmasına verilen destektir"

09.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:15

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadınların mücadelesine verilen destek, gelecek nesillerin hayatının daha iyi olmasına verilen destektir."

Ömer Çelik: 'Kadınların mücadelesine verilen destek, gelecek nesillerin hayatının daha iyi olmasına verilen destektir'
Ömer Çelik: 'Kadınların mücadelesine verilen destek, gelecek nesillerin hayatının daha iyi olmasına verilen destektir'
Ömer Çelik: 'Kadınların mücadelesine verilen destek, gelecek nesillerin hayatının daha iyi olmasına verilen destektir'
Ömer Çelik: 'Kadınların mücadelesine verilen destek, gelecek nesillerin hayatının daha iyi olmasına verilen destektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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