Ömer Çelik: "Kadınların mücadelesine verilen destek, gelecek nesillerin hayatının daha iyi olmasına verilen destektir"
09.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:15
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadınların mücadelesine verilen destek, gelecek nesillerin hayatının daha iyi olmasına verilen destektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu