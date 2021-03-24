Ömer Çelik: "(Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar"
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Ömer Çelik: "(Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar"

24.03.2021 19:40 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:51

AK Parti Genel Merkezi AK Parti MKYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ilk MKYK toplantısında, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

AK Parti Genel Merkezi

AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

ANKARA - AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ilk MKYK toplantısında, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı Genel Başkanımızın takdirindedir."

Çelik: "Kadın haklarını güçlü bir şekilde savunmaya, kadınlarımızın kazanımlarını korumaya ve artırmaya güçlü şekilde devam edeceğiz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kim ne derse desin kadın haklarını güçlü bir şekilde savunuyoruz, bunu ahlaki bir zorunluluk olarak görüyoruz."

Ömer Çelik: '(Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar'
Ömer Çelik: '(Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar'
Ömer Çelik: '(Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar'
Ömer Çelik: '(Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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