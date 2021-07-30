Son dakika haber: Ömer Çelik: "İster ihmal, ister kasıt hepsi ekolojik terördür"

Bir son dakika haberine göre Ömer Çelik: "İster ihmal, ister kasıt hepsi ekolojik terördür" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve beraberindeki heyet Yangın Yönetim Merkezi'nde bilgi aldı Çelik: ""Kozan yangını kısmen kontrol altında, Aladağ'da risk sürüyor" "Terör örgütleri bu işin içerisinde mi...

Ömer Çelik: "İster ihmal, ister kasıt hepsi ekolojik terördür"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve beraberindeki heyet Yangın Yönetim Merkezi'nde bilgi aldı

Çelik: ""Kozan yangını kısmen kontrol altında, Aladağ'da risk sürüyor"

"Terör örgütleri bu işin içerisinde mi değil mi diye Adalet Bakanlığımız soruşturmalarını sürdürüyor"

ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, orman yangınlarıyla valilik açıklamalarına itibar edilmesini isteyerek, "İster ihmal, ister kasıt olsun bunların hepsi ekolojik terördür. Terör örgütleri bu işin içerisinde mi değil mi diye Adalet Bakanlığımız soruşturmalarını sürdürüyor" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını yaklaşık 50 saattir devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban ile birlikte Kozan Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Çelik, "Yangınlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Tabi aynı şekilde orman teşkilatımızın çeşitli yangınlarda verdiği şehitler var. Genç bir kardeşimiz orman kahramanlarımıza su götürürken hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Antalya Manavgat'ta çok büyük bir yangın var. Bakan arkadaşlarımız ilk günden bu yana oradalar. Osmaniye'de, Adana'da Kozan ve Aladağ'da yangın var. Mersin'deki yangının takibi devam ediyor. Çeşitli yerlerde sıkıntılarımız var. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yangınlarda mağdur olan vatandaşların yaralarının en hızlı şekilde sarılacağını söyleyen Çelik, "Esas olan ilk aşamada yangınların söndürülmesi ve söndükten sonra yaraların sarılması için gereken adımların atılması. Yangınlar söndüğü andan itibaren yaraların sarılması için ihtiyaç duyulan kaynaklar seferber edilmiş durumda. Bütün kurumlar büyük bir seferberlik içerisinde yaraları hızlıca saracaklar" ifadelerini kullandı.

"Adalet Bakanlığı soruşturmaları devam ediyor"

Yangınlarla ilgili valilik açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğini, yalan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini kaydeden Çelik, "Sosyal medyada bazı haberler çıkıyor, bunlara dikkat etmek lazım. Valilik açıklamalarını takip etmek lazım. İster ihmal, ister kasıt olsun bunların hepsi ekolojik terördür. Hayvan ve bitkilere zarar veren her şey insan hayatına da bütün doğaya da kast eder. Bunların hepsi ekolojik terör muamelesi görür. Terör örgütleri bu işin içerisinde mi değil mi diye Adalet Bakanlığımız soruşturmalarını sürdürüyor. Bu soruşturmaların neticesi de vatandaşlarımızla paylaşılır ve gereği yapılır" şeklinde konuştu

"Bazı yerlerde yangınlarla ilgili riskler devam ediyor"

Devam eden yangınlarla ilgili de konuşan Ömer Çelik, daha sonra şunları söyledi:

"Bazı yerlerde yangınlarla ilgili riskler devam ediyor. O sebeple kimsenin resmi yetkililerin yönlendirmesi olmaksızın kendi kendine müdahalede bulunmaması ve bu yetkililerin yönlendirmesiyle hareket etmesi önem arz ediyor. Şimdi ilk iş yangının sürdüğü ve tehlike arz ettiği yerlerde yangının söndürülmesidir. Arkasında hasar tespiti yapılır ve yaraların sarılması gerçekleştirilir."

"Aladağ yangınındaki risk devam ediyor"

Kozan yangınının belirli oranda kontrol altına alındığını ancak Aladağ'daki yangında riskin devam ettiğini vurgulayan Ömer Çelik, "Geçmiş senelerde de yangın bölgemize büyük zarar vermişti. Burada deneyimli ekipler var. Vali beyin hızlı karar alması can kaybının önüne geçti. Vatandaşlarımızın bazıları buralar hızlıca tahliye edildiği için eşyalarıyla ilgili sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Hepsinin değerlendirmelerine saygı duyuyoruz ama bu hızlı kararlar canları korumak içindir. Netice itibariyle kaybolan eşyayı yerine koyarız ama insan hayatını yerine koyamayız" dedi.

"Türkiye'nin orman teşkilatı yüksek kapasiteye ve deneyime sahip"

Türkiye'nin orman teşkilatının yüksek kapasiteye sahip olduğunu aktaran Çelik, "Bütün bu yangını söndürmek için gayret eden ekiplerimiz insan üstü mücadele ediyorlar. İmkanlarımız bütün kapasiteyle kullanılıyor. Bütün arkadaşlarımız sahadalar. İnşallah bu felaketi de hep beraber el birliği içerisinde atlatacağız. Bazı provokasyonlar oluyor, bazı yalan haberler yayılıyor. Bunların gerçekle ilgisi yoktur. Yangın söndürmek teknik bilgi, teknik kapasite gerektiren bir iş. Türkiye'nin orman teşkilatı yüksek kapasiteye ve deneyime sahip. Aynı şekilde diğer ekiplerimiz de yüksek kapasiteye sahip. Herkes aynı anda görevlerini yerine getiriyor. Bu felaketi inşallah hep beraber atlatacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici