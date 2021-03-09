Ömer Çelik: "(İran-ABD) Masaya dönülmelidir, kapsamlı bir nükleer anlaşma imzalanmalıdır"
09.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:51
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamaları
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Ömer Çelik: "(İran-ABD) Masaya dönülmelidir, kapsamlı bir nükleer anlaşma imzalanmalıdır. Karşılık bütün dünyanın önünde taahhütlerde bulunulmalıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu