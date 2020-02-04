Ömer Çelik: "(İlker Başbuğ) Arkadaşlarımız hem meclisin itibarını korumak, hem de kişisel haklarını...
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Ömer Çelik: "(İlker Başbuğ) Arkadaşlarımız hem meclisin itibarını korumak, hem de kişisel haklarını...

AK Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

04.02.2020 21:05 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:07
Ömer Çelik:

Genel Merkezi

AK Parti

AK Parti Sözcüsü 'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ömer Çelik: "(İlker Başbuğ) Arkadaşlarımız hem meclisin itibarını korumak, hem de kişisel haklarını...
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