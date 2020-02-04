Ömer Çelik: "(İdlib) Bütün Avrupa'yı etkisi altına alacak bir göç tehlikesi konusunda herkese...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
04.02.2020 20:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:26
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz."
Kaynak: AA