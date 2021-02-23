Ömer Çelik: "(Yunanistan) Diplomatik yolları açık tutalım, görüşme yapalım, müzakere yapalım"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik"(Hayvanları Koruma Kanunu) Taslak haliyle bile AB standartlarının ötesinde ve üstünde. Paydaşlarla ciddi şekilde çalışılmış, iyi bir komisyon çalışması yapılmış, partimizde de iyi değerlendirilmiş bir çalışma olduğunu söyleyebilirim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya