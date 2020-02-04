Ömer Çelik: "FETÖ ile mücadele devletin bütün kurumları tarafından kendi mecrası içerisinde...
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Ömer Çelik: "FETÖ ile mücadele devletin bütün kurumları tarafından kendi mecrası içerisinde...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

04.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:50
Ömer Çelik:

Sözcüsü , AK Parti (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: (FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Elinde bilgi, belge olmaksızın devletin kurumlarının sahip olmadığı bir takım iddialar üzerinden FETÖ ile ilgili şunu, bunu suçlamak, belli kesimler ve adreslerin altını çizmek bu mücadeleyi sulandırmaktan başka bir işe yaramaz."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ömer Çelik: "FETÖ ile mücadele devletin bütün kurumları tarafından kendi mecrası içerisinde...
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