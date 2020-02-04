: Ömer Çelik: "FETÖ ile ilgili şunu, bunu suçlamak, belli kesimler ve adreslerin altını çizmek bu...

04.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:35

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

(4)

AK Parti Sözcüsü Çelik: (FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Elinde bilgi, belge olmaksızın devletin kurumlarının sahip olmadığı bir takım iddialar üzerinden FETÖ ile ilgili şunu, bunu suçlamak, belli kesimler ve adreslerin altını çizmek bu mücadeleyi sulandırmaktan başka bir işe yaramaz."

Kaynak: AA

Haber Videosu