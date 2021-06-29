Ömer Çelik, "Evlatlarımız güven altında"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir" açıklamasında bulundu.

Antalya Elmalı'da yaşanan ve tüm Türkiye'nin gündemine gelen çocuk tacizi olayına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, davayı yakından takip ettiklerini belirtti.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı