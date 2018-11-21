Ömer Çelik: "(Erdoğan-Bahçeli Buluşması) Yerel Seçimlerdeki İşbirliği Konusunda Memnuniyet Verici...

Ömer Çelik: "(Erdoğan-Bahçeli Buluşması) Yerel seçimlerdeki işbirliği konusunda memnuniyet verici bir durumdayız"

-"İşbirliği konusunda belli bir model var"

-"Genel Başkan yardımcıları bir araya gelecekler. Bu şekilde bu görüşme gerçekleştikten sonra kendi vardıkları sonuçları Genel Başkanlara sunacaklar. Sonrasında Genel Başkanlar tekrar görüşecek"

-"Cumartesi günü bir tanıtım toplantısı yapacağız. Ankara-İstanbul-İzmir olmak üzere 40 şehirdeki adayları duyuracağız"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulundu.