Ömer Çelik: "(Erdoğan-Bahçeli Buluşması) Yerel Seçimlerdeki İşbirliği Konusunda Memnuniyet Verici...
Ömer Çelik: "(Erdoğan-Bahçeli Buluşması) Yerel seçimlerdeki işbirliği konusunda memnuniyet verici bir durumdayız" -"İşbirliği konusunda belli bir model var" -"Genel Başkan yardımcıları bir araya gelecekler.
Ömer Çelik: "(Erdoğan-Bahçeli Buluşması) Yerel seçimlerdeki işbirliği konusunda memnuniyet verici bir durumdayız"
-"İşbirliği konusunda belli bir model var"
-"Genel Başkan yardımcıları bir araya gelecekler. Bu şekilde bu görüşme gerçekleştikten sonra kendi vardıkları sonuçları Genel Başkanlara sunacaklar. Sonrasında Genel Başkanlar tekrar görüşecek"
-"Cumartesi günü bir tanıtım toplantısı yapacağız. Ankara-İstanbul-İzmir olmak üzere 40 şehirdeki adayları duyuracağız"
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulundu.