Ömer Çelik"(Enes Kara) Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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