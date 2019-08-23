Ömer Çelik: "(Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi."

Ömer Çelik: "(Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi."

Ömer Çelik: "(Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi.

23.08.2019 17:54
Ömer Çelik:

Ömer Çelik: " (Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi."

-"Kadına veya çocuğa şiddet olduğu zaman. Yeri göğü inletmemiz lazım. Neşet Ertaş'ın dediği gibi "Kadınlar insandır, biz de insan oğluyuz" Bu bilinçle hareket etmek zorundayız"

Ömer Çelik:
Kaynak: İHA
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