23.08.2019 17:54

Ömer Çelik: " (Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi."

-"Kadına veya çocuğa şiddet olduğu zaman. Yeri göğü inletmemiz lazım. Neşet Ertaş'ın dediği gibi "Kadınlar insandır, biz de insan oğluyuz" Bu bilinçle hareket etmek zorundayız"

Kaynak: İHA