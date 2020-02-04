Ömer Çelik: "Devletimizin vatandaşlarımıza sahip çıkma kapasitesi bir kez daha görülmüş oldu"
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Ömer Çelik: "Devletimizin vatandaşlarımıza sahip çıkma kapasitesi bir kez daha görülmüş oldu"

AK Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kürsüye gelişi AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

04.02.2020 20:17 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:19
Ömer Çelik:

Genel Merkezi

AK Parti Toplantısı

AK Parti Sözcüsü 'in kürsüye gelişi

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ömer Çelik: "Devletimizin vatandaşlarımıza sahip çıkma kapasitesi bir kez daha görülmüş oldu"
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