Ömer Çelik: "Devletimiz buradadır, Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır.
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Ömer Çelik: "Devletimiz buradadır, Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır.

25.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:31

Ömer Çelik: "Devletimiz buradadır, Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır. Kozan'ımızın, Adana'mızın bu yaraları süratle sarılacaktır"

Çelik, kundaklama iddialarıyla ilgili çalışmalara değinerek, "Jandarmamız emniyetimiz kapsamlı soruşturmaları yürütür. Kaçan hiçbir şey yok her şeyin farkındayız. Herşeyi kapsamlı şekilde biliyoruz. Bir sonuca varınca hepsini size açıklayacağız. Bir takım şeylere ulaşılmış durumda" dedi

ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubeli kırsalı ormanlık alanında 3 gündür süren yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ve muhtarlar ile bir araya gelerek bölgede yanan ormanlık alanı ve yangından zarar gören vatandaşlar ile bir araya gelen Çelik, "Devletimiz buradadır, Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır. Kozan'ımızın, Adana'mızın bu yaraları süratle sarılacaktır" dedi.

Ömer Çelik, bölgede zarar gören köy sakinlerini de tek tek ziyaret ederek yanan tarım ve ormanlık alanları gezdi, Adana Valisi Süleyman Elban'dan bilgiler aldı. Çelik, bölgedeki incemeler sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, gezi ve incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada "İnşallah Adana'ya kış şartları gelemeden Adana'ya etkili bir eylen planı koymaya çalışacağız. Allah beterinden saklasın. Her hangi bir yaralımız olmadığı için teselli buluyoruz. Yine de zarar büyüktür. Bu afeti de Kozanlı kardeşlerimiz ile atlatacağız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gönderdiği yardım, yarın sabahtan itibaren vatandaşlarımıza takdim edilecektir. Sayın Valimiz o konuyla ilgili bir çalışma yapıyor. Devletimiz buradadır, Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır. Kozan'ımızın, Adana'mızın bu yaraları süratle sarılacaktır. Vatandaşlarımızın sağduyu, yardım, duaları için teşekkür ederiz. Devletimiz tüm kurumları 24 saat esasına göre çalışacak. Hiçbir vatandaşımız Kozanlı kardeşimiz yalnız bırakılmayacak. Tekrar geçmiş olsun. Yangının failleri le ilgili olarak arkadaşlarımız kundaklama meselesi hassasiyet ile takip ediyor. Vardıkları bazı sonuçlar var. Çalışmalarını tamamlasınlar. Bu arada geçmiş yıllarda benze yangınlar kundaklama söylemleri geldi. Kimse merak etmesin jandarmamız emniyetimiz kapsamlı soruşturmaları yürütür. Hiç kimsenin bu yapanın yanına kar kalmaz. Türkiye'nin Hukuk devleti içinde en etkili şekilde cezalandırılır. Vatandaşlarımızın hassasiyetleri var gözden kaçmasın diye gözden şundan emin olsunlar. Kaçan hiçbir şey yok her şeyin farkındayız. Herşeyi kapsamlı şekilde biliyoruz. Bir sonuca varınca hepsini size açıklayacağız. Bir takım şeylere ulaşılmış durumda şuanda" dedi.

Ömer Çelik: 'Devletimiz buradadır, Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır.

Kaynak: İHA

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