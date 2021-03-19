Ömer Çelik: "Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz"
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Ömer Çelik: "Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz"

19.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:54
Ömer Çelik:

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz. Rahmetli Menderes'ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz. Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete bire bir taşıdığınız 'diktatör' ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür. Kara propaganda merkezlerine ait metinleri kes, kopyala, yapıştır yöntemi ile siyasi hayatımıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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