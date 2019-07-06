ÖMER ÇELİK: (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) BUNUN BİR RÖNTGENİ, MR'I ÇEKİLECEK (1)

Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti'nin Sütlüce'de bulunan il binasında yapılan toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili katıldı. Sabah 11.00'de başlayan yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, birinci yılı dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak, "Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi" dedi.



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Çelik'in açıklamaları

Kaynak: DHA