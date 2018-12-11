Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkan Bahçeli Yarın Görüşecek (1)

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkan Bahçeli Yarın Görüşecek (1)

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi yarın saat 16: 00' da gerçekleşecek" dedi.

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkan Bahçeli Yarın Görüşecek (1)

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi yarın saat 16: 00' da gerçekleşecek" dedi. 

Görüntü dökümü

-Çelik'in açıklaması

-Detaylar 

HAM GÖRÜNTÜLER AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİMİZDEN ALINABİLİR 

ftp://178.211.55.238 

kullanıcı: dhaabone

şifre: dha

ANKARA

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