Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkan Bahçeli Yarın Görüşecek (1)
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi yarın saat 16: 00' da gerçekleşecek" dedi.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi yarın saat 16: 00' da gerçekleşecek" dedi.
Görüntü dökümü
-Çelik'in açıklaması
-Detaylar
HAM GÖRÜNTÜLER AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİMİZDEN ALINABİLİR
ftp://178.211.55.238
kullanıcı: dhaabone
şifre: dha
ANKARA