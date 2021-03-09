Ömer Çelik: "Bölge barışına katkı sağlayacak her türlü arabuluculuğun içinde oluruz"
09.03.2021 22:22 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:29
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamaları
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Afganistan barışına, bölge barışına katkı sağlayacak her türlü arabuluculuğun içinde oluruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu