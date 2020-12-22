Ömer Çelik: "(Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı) Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur."
22.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:36
Ömer Çelik: "(Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı) Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur.
Ömer Çelik: " (Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı) Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten