Ömer Çelik: "(Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı) Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur."
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Ömer Çelik: "(Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı) Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur."

22.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:36
Ömer Çelik:

Ömer Çelik: "(Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı) Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur.

Ömer Çelik: " (Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı) Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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