Ömer Çelik: "Atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor"

- Ömer Çelik: "Atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor" Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Şimdi hepimizin Adana Demirspor'umuza var gücümüzle destek çıkma zamanı" "Hep beraber balkonlarımıza, arabalarımıza Adana Demirspor bayrağı asalım" "Bütün bir...

- Ömer Çelik: "Atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

"Şimdi hepimizin Adana Demirspor'umuza var gücümüzle destek çıkma zamanı"

"Hep beraber balkonlarımıza, arabalarımıza Adana Demirspor bayrağı asalım"

"Bütün bir şehri Adana Demirspor'la boyayalım"

ADANA - Adana Demirspor'un şampiyonluk yolunda bir maçı kaldığını ve bileğin hakkıyla maç kazandığını söyleyen Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dışarıdan atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor. İyi futbol oynuyor, futbolun en iyisi oynuyor ve şampiyonluğu güzel bir şekilde hak ediyor" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Demirspor'un son bir maçı kaldığını şimdiye kadar teknik heyet oyuncular büyük bir başarı sergileyerek şampiyonluğa yaklaştığını belirtti. Çelik, "Sadece bir maç kaldı. Şimdi hepimizin Adana Demirspor'umuza var gücümüzle destek çıkma zamanı. Adana Demirspor'a moral verme zamanı, daha da cesaretlendirme ve teşvik etme zamanı. Adana Demirspor'u şampiyon olarak görme zamanı geldi. Yılların özlemi sona erecek" diye konuştu.

"Bütün iftiralara rağmen iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adana Demirspor inşallah şampiyon olacak. Nereden biliyoruz, şimdiye kadar iyi oynadı. Gayet iyi oynuyor. Bileğinin hakkıyla maç kazanıyor. Gayet iyi performans gösteriyor, gayet güçlü bir şekilde oynuyor. Dışarıdan atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor. İyi futbol oynuyor, futbolun en iyisi oynuyor ve şampiyonluğu güzel bir şekilde hak ediyor" açıklamasında bulundu.

"Bütün bir şehri Adana Demirspor'la boyayalım"

Çelik, takıma herkesin destek olması gerektiğini vurgulayarak, "Futbolcularımızı cesaretlendirmemiz lazım, futbolcularımıza moral vermemiz lazım. Takımımıza moral verip teknik heyete sahip çıkmamız lazım. Onun için bir maça sayalı günler kaldı. Hep beraber balkonlarımıza Adana Demirspor bayrağı asalım, arabalarımıza asalım. Bütün bir şehri Adana Demirspor'la boyayalım. Adana Demirspor'a en büyük desteğimizi şampiyonluk yolunda verelim" ifadelerine yer verdi.

"Seneye çifte şampiyonluk kutlayacağımızdan eminim"

Ömer Çelik, "Adanaspor'umuz da mevcut pozisyonunu koruyor. İnşallah seneye hep beraber göreceğiz ki hem Adana Demirspor bayraklarıyla hem Adanaspor bayraklarıyla seneye çifte şampiyonluk kutlayacağımıza eminim. Seneye hem Adana Demirspor'un şampiyonluğunu ve Adanaspor'un şampiyonluğunu kutlayarak çifte şampiyonluk kutlayacağız" sözlerini sarf etti. Çelik son olarak, "Şimdi şampiyonluğa bir maç kalmışken Adana Demirspor'a desteğimizi göstermek için her tarafı Adana Demirspor bayrağı ve renkleriyle süsleyelim. Bütün bir şehirde Adana Demirspor'un bayrağını dalgalandırarak takımımıza sahip çıkalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE