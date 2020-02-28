Ömer Çelik: Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz

28.02.2020 03:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 03:34

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." dedi.



Çelik, CNN Türk televizyonunda canlı yayına telefonla bağlanarak, İdlib'de Şam kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik hava saldırısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle