Ömer Çelik: Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz
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Ömer Çelik: Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de Şam kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik hava saldırısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

28.02.2020 03:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 03:34
Ömer Çelik: Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz

Sözcüsü , "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." dedi.


Çelik, CNN Türk televizyonunda canlı yayına telefonla bağlanarak, 'de kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik hava saldırısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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