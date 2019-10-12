Ömer Çelik: Arap sokaklarında Arap Birliği'nin açıklamasını ciddiye alan tek bir kişi bile yok

Ömer Çelik: Arap sokaklarında Arap Birliği'nin açıklamasını ciddiye alan tek bir kişi bile yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı açıklamalarına tepki gösterdi.

12.10.2019 22:21
Ömer Çelik: Arap sokaklarında Arap Birliği'nin açıklamasını ciddiye alan tek bir kişi bile yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı açıklamalarına tepki gösterdi.


AB'nin kendi sınırlarını ve demokrasilerini terörden koruyan Türkiye'ye karşı tavır aldığını söyleyen Çelik, Arap Birliği'nin de Arap toprağını işgal eden bir terör örgütüne destek verdiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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