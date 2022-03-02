Ömer Çelik: "AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır" - Haberler

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Ömer Çelik: "AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ömer Çelik: "AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır" AK Parti Ömer Çelik: "Bugün AB üyesi olan ülkelerin pek çoğundan daha fazla AB üyesi olmanın kriterlerini karşılayabilecek durumdadır Türkiye.

Ömer Çelik : "AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır"

Ak Parti Ömer Çelik:

"Bugün AB üyesi olan ülkelerin pek çoğundan daha fazla AB üyesi olmanın kriterlerini karşılayabilecek durumdadır Türkiye. Sırf Türkiye'ye dönük olarak ekledikleri maddeler oldu"

"Türkiye ile fasıl açmayı bile bir müzakere konusu yapıyorlar. Hangi fasılı getirirlerse getirsinler Türkiye bunları birkaç ay içerisinde yerine getirebilecek durumdadır"

-"Türkiye uyguladığı politikalarla AB demokrasilerini kurtarmıştır"

Ömer Çelik: AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır

Ömer Çelik: AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır

Ömer Çelik: AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır

İhlas Haber Ajansı - Politika

Avrupa Birliği, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Politika, Haberler

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