Ömer Çelik : "AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır"

Ak Parti Ömer Çelik:

"Bugün AB üyesi olan ülkelerin pek çoğundan daha fazla AB üyesi olmanın kriterlerini karşılayabilecek durumdadır Türkiye. Sırf Türkiye'ye dönük olarak ekledikleri maddeler oldu"

"Türkiye ile fasıl açmayı bile bir müzakere konusu yapıyorlar. Hangi fasılı getirirlerse getirsinler Türkiye bunları birkaç ay içerisinde yerine getirebilecek durumdadır"

-"Türkiye uyguladığı politikalarla AB demokrasilerini kurtarmıştır"