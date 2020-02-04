: Ömer Çelik: "AB, cazibesini yitirmekte ve dağılma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır"

04.02.2020 20:29 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:30

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Artık reform yapamayan, krizleri fırsata çeviremeyen AB'nin, birliğini koruması konusunda çok büyük güçlükler söz konusudur."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Reform yapılamadığı için AB, cazibesini yitirmekte ve dağılma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır."

Kaynak: AA

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