Ömer Çelik: "3-4-5 Nisan tarihinde Kızılcahamam Kampı yapmaya karar verdik"
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Ömer Çelik: "3-4-5 Nisan tarihinde Kızılcahamam Kampı yapmaya karar verdik"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

06.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:20
Ömer Çelik:

Sözcüsü 'in düzenlediği basın toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kampı'nın 3-4-5 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ömer Çelik: "3-4-5 Nisan tarihinde Kızılcahamam Kampı yapmaya karar verdik"
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