Ömer Çelik: "3-4-5 Nisan tarihinde Kızılcahamam Kampı yapmaya karar verdik"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
06.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:20
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın 3-4-5 Nisan'da yapılacağını açıkladı.
Kaynak: AA