Ömer Bayram'dan 9 asist

23.02.2020 21:11 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:12

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ömer Bayram, Fenerbahçe maçında Ryan Donk'un golünde yaptığı asist ile ligde 9 asistine ulaştı.



Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla 11'in değişilmez isimlerinden olan Ömer Bayram hücuma katkısı Fenerbahçe derbisinde de sürdü. Ryan Donk'un beraberlik golünde serbest vuruşu kullanan Ömer, bu sezon ligde 9. Asistini yapmış oldu.



28 yaşındaki futbolcu, ligde 9, Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 10 asist yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA