Ömer Bayram: "6 aydır maaş alamadığım haberleri asılsızdır"
Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, maaş alamadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
17.07.2020 22:07 | Son Güncelleme: 17.07.2020 23:13
Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, maaş alamadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ömer Bayram, "Bazı medya organlarında 6 aydır maaş alamadığım yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü de konuya ilişkin "Futbolcumuz Ömer Bayram'a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yapılmış olup, oyuncumuzun vadesi dolup da ödenmeyen herhangi bir alacağı bulunmamaktadır." şeklinde açıklama yaptı.
Kaynak: AA