Ömer Bayram: "6 aydır maaş alamadığım haberleri asılsızdır" Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, maaş alamadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, maaş alamadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ömer Bayram, "Bazı medya organlarında 6 aydır maaş alamadığım yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü de konuya ilişkin "Futbolcumuz Ömer Bayram'a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yapılmış olup, oyuncumuzun vadesi dolup da ödenmeyen herhangi bir alacağı bulunmamaktadır." şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak: AA