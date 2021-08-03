Ömer Başkan'dan Manavgat bilgilendirmesi

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, bugün toplanan Korkuteli Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısında Manavgat AFAD Koordinasyon Sistemi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren Manavgat'ta bulunan Ömer Başkan, bugün toplanan Korkuteli Belediye Meclisinde Manavgat AFAD Koordinasyon Sistemi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Ömer Başkan; Manavgat'ta devletimiz tüm kurum ve kuruluşları, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle hummalı bir çalışma yapılmaktadır." Dedi.Bu sebepten dolayı, daha önce planlanan Kültür Sanat Festivali ve bu ay sonunda yapılması planlanan 32. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşlerinin de iptal edildiğini belirten Ömer Başkan, tüm Korkuteli halkını olası bir yangına sebebiyet verilmemesi adına dikkatli ve hazır olmaya davet etti. Aynı zamanda Korkuteli 'deki tüm siyasi partilere sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlara ve Korkuteli halkına hem Manavgat hem de diğer çalışmalarda birlik beraberlik çağrısında bulundu.

Kaynak: Bültenler