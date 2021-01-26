Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir'de
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Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir'de

26.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:14
Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir'de

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Konyaspor'da oynayan başarılı futbolcu Ömer Ali Şahiner'i 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı kanat oyuncusunun imza töreninde  CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Uzun yıllar Konyaspor'da oynayan ve kaptanlığını yapan Ömer Ali Şahiner'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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