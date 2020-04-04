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Ombudsmanlığın Korona virüs mesaisi artarak devam ediyor

Bugüne kadar verdiği önemli kararlar ile iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesinde, mağduriyetlerin giderilmesinde önemli bir rol üstlenen, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (Ombudsmanlığa) Korona virüsün yol açtığı sorunlarla ilgili vatandaşlarımızın yaptığı başvurular artarak devam ediyor.

04.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:03
Ombudsmanlığın Korona virüs mesaisi artarak devam ediyor

Bugüne kadar verdiği önemli kararlar ile iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesinde, mağduriyetlerin giderilmesinde önemli bir rol üstlenen, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (Ombudsmanlığa) Korona virüsün yol açtığı sorunlarla ilgili vatandaşlarımızın yaptığı başvurular artarak devam ediyor.

Elektronik ortamda (e-başvuru, e-devlet, kurum websitesi); özel yurt ücretlerinden, mahküm yakınlarının taleplerine, işsiz kalan vatandaşların mağdur edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasından, sokak hayvanlarına yardım edilmesine kadar çok farklı konularda şikayet geldi

Üniversiteliler kalmadıkları yurtların parasını ödemeye zorlanıyor

Özel ve vakıf yurtlarında kalan üniversite öğrencileri KDK'ya yaptıkları başvurularda, eğitime ara verilmesi nedeniyle yurtlarından ayrılarak ailelerin yanına geldiklerini ifade ettiler. Öğrenciler vakıf ve özel yurtların eğitim döneminin kalanı için kalmadıkları halde yurt ücretlerini almaya devam ettiklerini bu nedenle mağdur olduklarını belirttiler. Hukuka aykırı bu durum için gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen üniversitelilerin talepleri incelenmeye alındı.

Eğitim ve geçim bir numaralı dert

Okulların tatil edilmesiyle uzaktan eğitime geçilmesi korona virüs başvurularının konusu olmaya devam ediyor. Bazı duyarlı vatandaşlar, evde televizyon olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan çocukların evlerine devlet tarafından televizyon alınmasını talep etti.

Okulların yanında işyerlerinin bir kısmının zorunlu bir kısmının da gönüllü kapanması nedeniyle ailelerin geçimlerinin zorlaştığının kaydedildiği başvurularda ise özellikle elektrik-su-doğalgaz-internet-telefon faturalarının, kredi ve kredi kartı borçlarının, KYK taksitleri ve iş yeri kiralarının ertelenmesi istendi.

Kendimizi korurken sokak hayvanlarını unutmayalım

KDK'ya hayvan severlerden de çok sayıda başvuru geldi. İnsanların kendilerini izole ederek salgından korunduklarını ve sokağa çıkmadıklarını, bu nedenle sokak hayvanlarının aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun belirtildiği başvurularda belediyelerin sokak hayvanlarını beslemek için yaptıkları çalışmaları arttırması talep edildi.

Esnek çalışma saatleri adil uygulanmalı

Hayatın akışı için gerekli olan birçok kurum ve kuruluş kapanmasa da çalışanları için esnek çalışma saatleri uygulamaya koydu. Esnek çalışma saatleri konusunda genel bir uygulama olmayışı da KDK'ya şikayet konusu oldu. Bir üniversite çalışanı çalıştığı kurumda birçok kişinin izinli olduğunu, kendisinin de içinde olduğu bazı çalışanların ise tam mesaiyle işe geldiklerini söyledi. Başvurucu çifte standardın ortadan kaldırılması ve virüs tedbirleri çerçevesinde bütün çalışanlara haftanın belirli günlerinde idari izin verilmesini talep etti.

Tutuklu ve hükümlülerin sorunları ile otobüs ve uçak bileti mağdurları şikayetçi

Cezaevlerinde yakını olanlar da Ombudsmana başvurarak hapishanelerde virüsün yayılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan infaz yasasının kapsamının genişletilmesini isteyen mahkümlar da KDK'ya yoğun başvuruda bulundu.

Erken rezervasyonla ucuz bilet alan tatilciler uluslararası uçuşların iptalinin ardından hem uçak biletlerinin bedelinin ödenmesi hem de yaptıkları vize masraflarının taraflarına iade edilmesini istedi.

Toplumun her alanından gelen virüs başvuruları KDK tarafından titizlikle incelenmekte ve çözüme kavuşturulmakta. - ANKARA

Kaynak: İHA

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