"Ombudsman Malatyalılarla Buluşuyor" etkinliği

08.10.2019 16:16

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İdareyle probleminiz olduğunda mahkemeye gitmeyin önce bize gelin." dedi.

Malkoç, bir otelde düzenlenen "Ombudsman Malatyalılarla Buluşuyor" toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, kurumlarının ana görevinin, Türkiye'deki kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak, seviyesini yükseltmek ve vatandaşın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Devletin hizmet için çok güzel müesseseler kurduğunu belirten Malkoç, "İşte bu kurumların, bu kurumlarda çalışan yönetici ve personelin verdiği hizmetler esnasında bir eksiklik, hata, noksanlık, kusur olursa, devletimizi yönetenler, parlamentomuz demiş ki 'Bir eksiklik noksanlık olduğunda hemen mahkemeye gitmeyin işte burada kamu denetçiliği kurumunu kurduk, buraya gelin, arabuluculuk yapsın, hakemlik yapsın, idareyle vatandaş arasındaki sorunları çözsün.' Emeği geçenlerin, katkı verenlerin eline sağlık." diye konuştu.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun fazla tanınırlığı olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yeni bir kurumuz ama kökleri bizde. Dünyadaki yaygın adı ombudsmanlık. Bizim kurumu insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de anayasada ve yasalarda fevkalade güzel düzenlemeler var. Çoğu düzenlemelerimiz Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi ama bir problemimiz var: Uygulamada eksiğimiz, noksanımız var. Cumhurbaşkanımız Ankara'da ne kadar titiz davranırsa davransın, valimiz burada ne kadar titiz davranırsa davransın bakıyorsunuz ki halkla muhatap olan bir arkadaşımız kafasına göre takılıyor. Bunun denetlemesi lazım. Bu gibi işlerin de mahkemeye gitmesi hem zor hem de uzuyor. Onun için bize gelin arkadaşlar. İdareyle probleminiz olduğunda mahkemeye gitmeyin önce bize gelin."

Malkoç, kendilerine yapılan başvuruları en geç altı ayda karara bağladıklarını da sözlerine ekledi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise Kamu Denetçiliği Kurumunun önemine dikkati çekerek, "Bugün Kamu Denetçiliği kurumu gerek insan haklarının güçlendirilmesinde, uygulanmasında gerekse de idarenin yapmış olduğu işlemlerde hukuka ve hakkaniyete uygun davranmasında gitgide önemli ve etkin bir kurum haline gelmektedir. Bizler de idare olarak bundan son derece istifade ediyoruz, bize de çok yararı var." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Kamu Denetçiliği Kurumunu önemsediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Malkoç ve denetçiler, toplantıya katılanların istek ve şikayetlerini dinledi.

Kaynak: AA